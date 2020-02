Homem perde mais de R$ 5 mil em golpe aplicado por “cigana” em Alta Floresta

Um homem de 45 anos, procurou a Polícia Civil de Alta Floresta para comunicar um caso de estelionato, onde acabou perdendo mais de R$ 5 mil reais para uma “Cigana", detalhe, o dinheiro era fruto de um benefício que recebeu, o qual aguardou aproximadamente três anos para acesso.





A vítima está desde 2017 realizando tratamento contra câncer.





O homem informou que ao chegar em uma agência bancária localizada no centro da cidade, foi abordado por uma mulher que se apresentou como “cigana” e que iria “ler” a sua mão.





Na primeira abordagem, o homem colocou R$ 250,00 na mão da suspeita, ela então passou a “benzer” o dinheiro e posteriormente relatou que a vítima teria um trabalho espiritual feito contra ele e que caso não fosse desfeito, iria ficar paralisado da cintura para baixo.





Neste momento a “cigana” pediu se ele tinha mais dinheiro, a vítima então confirmou que iria sacar R$ 4.993,00 referentes a um benefício por invalidez.





A mulher então justificou que precisaria fazer um novo “trabalho” para desfazer o que havia sido feito contra ele e que teria que comprar seis velas, cada uma teria o valor de R$ 340,00, a vítima então entregou R$ 2.000,00 para a suspeita.





Após, chamou a vítima e a esposa dele até aos fundos da praça cívica, onde pediu para o homem colocar mais dinheiro em sua bolsa para que ela abençoasse, prometendo vantagens financeiras futuras, a vítima colocou mais R$ 2.700,00.





A golpista disse que iria para casa enterrar o dinheiro, acender as velas e que a partir de então a vítima teria sucesso financeiro e estaria saudável, além disso, se comprometeu a no dia seguinte devolver o dinheiro, porém não apareceu.





Como o desaparecimento da suspeita, o homem soube por terceiros que havia uma mulher com as mesmas características aplicando golpes no estacionamento de um supermercado da cidade, decidindo então procurar a Polícia Civil.





A vítima ainda informou que além do dinheiro que deu a estelionatária, pagou uma compra em uma rede de farmácias no valor de R$ 378,00, relativos a produtos para o filho da suspeita que iria nascer.