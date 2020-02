Homem tem surto psicótico e destrói caixas eletrônicos do Banco do Brasil

Um homem de 64 anos, de posse de um tijolo, acabou destruindo dois caixas eletrônicos de uma agência bancária em Colíder.





O fato correu neste sábado (15), por volta das 18h30 e foi presenciado por outras pessoas que utilizavam os caixas.





Com um tijolo, o homem danificou os terminais. A Polícia Militar foi acionada e o prendeu no local. Ele estava bastante alterado, de acordo com o relato policial.





Durante revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de pasta base de cocaína.





Ele foi encaminhado para a delegacia. Os caixas danificados no banco estão isolados.





De acordo com os familiares, ele toma medicação controlada e possivelmente tenha misturado com bebida alcoólica, entrando assim, em surto psicótico.