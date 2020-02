Jovem morre em violenta colisão frontal entre carro e moto MT-208

Um jovem, de 16 anos, morreu, ontem, no final da tarde, em uma violenta colisão frontal envolvendo uma Honda Titan preta, que conduzia com um VW Gol prata, na rodovia estadual, em um trecho a acerca de dois quilômetros da entrada da cidade de Nova Guarita (201 quilômetros Sinop). Ele chegou a ser socorrido com vida e elevado ao Pronto Atendimento, mas não resistiu aos graves ferimentos.





A Polícia Militar informou ainda, ao Só Notícias, que o motorista também teve ferimentos e precisou de atendimento médico. Primeiramente ele foi encaminhado para unidade local e, depois, transferido para o Hospital Regional de Colíder, onde segue em observação. Ele não corre risco de morte.





A versão investigada é que a colisão ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem da motocicleta, que acabou colidindo frontalmente com o Gol que seguia sentido contrário. As responsabilidades pelo acidente serão investigadas pela Polícia Civil.





Com o impacto, o carro ficou com a parte da frente danificada. Já a motocicleta completamente destruída.