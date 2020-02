Mais de 2 mil estabelecimentos foram notificados pela Sefaz por não emitir o CPF na nota

Seu navegador não possui suporte para reprodução de áudio.









Com base nas denúncias dos consumidores, feitas por meio do site ou aplicativo do Programa Nota MT, a Secretaria de Estado de Fazenda – Sefaz, notificou mais de 2 mil estabelecimentos comerciais nos últimos seis meses, por não emitir nota fiscal, se recusar a incluir o CPF do consumidor ou por deixar de registrar o documento fiscal no sistema da Secretaria.





A ação tem como objetivo orientar as empresas para que cumpram o que determina a legislação tributária, uma vez que o estabelecimento é obrigado a emitir nota fiscal, inclusive com o CPF quando for solicitado.