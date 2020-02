Marinha deverá realizar fiscalizações em rios de Alta Floresta e Paranaíta

A Capitania Fluvial de Mato Grosso vai intensificar a inspeção de embarcações no Estado. A Marinha vai fiscalizar principalmente os navegantes de barcos e jet-ski. Saber se eles estão habilitados ou conduzindo sem fazer uso de bebida alcoólica é uma das ações.





Em Mato Grosso, existem 15.586 embarcações inscritas, sendo que 1.257 são motos aquáticas, os conhecidos jet-ski.





Neste ano, já foram abordadas 174 embarcações e 10 foram apreendidas. Ao longo do ano passado, também foram aplicadas 236 multas, enquanto que de janeiro até agora foram 23 autuações.





Segundo o Comandante Thiago Cristiano Muniz Santos, os principais acidentes têm ocorrido por conta dos jet-ski. Em 2019, cinco mortes foram registradas envolvendo este tipo de embarcação.





“Motos aquáticas são as que mais matam em acidentes aquáticos, geralmente conduzidas por pessoas sem habilitação. Também é importante o uso de coletes salva-vidas que sejam homologados pela Marinha do Brasil, para que o colete garanta a vida”, ressalta o comandante.





As inspeções têm sido realizadas pela Capitania Fluvial de Mato Grosso – que tem sob sua jurisdição 80 municípios – e suas filiais: a Agência Fluvial de Cáceres – que engloba 35 municípios – e a Agência Fluvial de São Felix do Araguaia – que cuida de 20 cidades.





Desde 15 de janeiro até 15 de março, a Marinha em Mato Grosso tem realizado a Operação Verão. Neste período, as atenções estão voltadas para áreas com maior presença de embarcações como o Rio Cuiabá, Lago do Manso, Barão de Melgaço, Santo Antônio do Leverger, Porto Jofre (Região de Cáceres), região do Lago de Sinop e no Rio Teles Pires, em Alta Floresta e Paranaíta.





Infrações





Os condutores de embarcações devem ficar atentos à algumas regras. Conduzir embarcação sem habilitação ou permitir que pessoas sem habilitação a conduza pode gerar apreensão, notificação, auto de infração e multa, cujo valor varia de R$ 80 a R$ 800.





E conduzir após consumir bebida alcoólica – com até 0,3 mg de álcool por litro de ar dos pulmões – gera notificação e sanções administrativas, com multa que pode chegar a R$ 1,6 mil.