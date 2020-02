Mixto, Araguaia e Luverdense ainda correm risco de ser rebaixados para Série B do Estadual

Faltando três rodadas para o encerramento da primeira fase do Campeonato Mato-grossense, três clubes ainda lutam para escapar do rebaixamento porque, de acordo com o regulamento da competição, os dois últimos colocados da fase já estarão automaticamente rebaixados para a Segunda Divisão. Se o Estadual terminasse hoje estariam nesta condição o lanterna Araguaia, que em seis jogos não obteve nenhuma vitória, e o Mixto Esporte Clube, que somou apenas 4 pontos na competição.





Com a vitória do Luverdense sobre o Araguaia, na tarde de sábado de Carnaval, o alvinegro foi empurrado para o Z2, o que obriga o alvinegro a somar pontos nas últimas rodadas para evitar a queda e ainda torcer contra o Luverdense.





E o primeiro duelo decisivo do Tigre será no próximo domingo, 1º de maço, em Cuiabá, diante do Dom Bosco, na reedição do tradicional ‘Clássico Vovô’. Com 8 pontos – quatro a mais que o alvinegro, o Dom Bosco está numa posição confortável. Estaria classificado ao lado do líder Cuiabá (16), o vice-líder União (14), o terceiro colocado, Operário (11), o quarto (Sinop, com 10), o quinto (Nova Mutum, com 8 pontos), Poconé (7) e Luverdense (5).





Na rodada seguinte o desafio será contra o Poconé, também na Arena, e, por fim, encara o Luverdense, fora de casa, no jogo que simplesmente poderá apontar o rebaixado, uma verdadeira decisão. Em caso de empate entre os dois ameaçados, a vaga por ser decidida nos critérios que incluem por exemplo, maior número de gols marcados.





O Araguaia, de Barra do Garças, que faz a pior campanha dos 10 clubes, enfrentará o Nova Mutum, no próximo domingo, em Mutum; o Dom Bosco, no Zeca Costa e na última rodada o Poconé, no Neco Falcão, na cidade Pantaneira. A julgar pelas campanhas dos adversários, dificilmente o time treinado por Kiko Araújo terá condições de escapar da degola.





Na segunda fase, os 8 classificados serão divididos em quatro grupos e se enfrentarão em jogos de ida e volta; classificando-se para a Terceira Fase (Semifinal) os que obtiveram a maior quantidade de pontos. De acordo com o regulamento, em caso de empate ao final dos dois jogos, os classificados serão conhecidos através do maior saldo de gols nas duas partidas.





Se o empate persistir as vagas serão decididas nas cobranças de tiros livros diretos da marca penal. Os clubes com melhores campanhas na Primeira Fase decidirão em casa.