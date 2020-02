Moradora de Mato Grosso morre em colisão envolvendo 3 carros no Paraná

Cristina Fort da Silva, 76 anos, morreu em um acidente envolvendo um Toyota Corolla, um Fiat Toro e um terceiro veículo (marca e modelo não informados), na PR-486, na região do município de Assis Chateaubriand (578 quilômetros de Curitiba), ontem à tarde. Ela era moradora de Tangará da Serra (242 quilômetros de Cuiabá).





A Polícia Rodoviária Militar informou, ao Só Notícias, que Cristina chegou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Beneficente Moacir Michelleto, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Uma segunda vítima do acidente também precisou de atendimento médico, mas o atual estado de saúde não foi divulgado.





Ainda de acordo com Polícia Rodoviária, no momento do acidente uma equipe estava fazendo manutenção do asfalto com tapa buracos. A versão investigada é que houve uma colisão traseira do Corolla no Toro, que teria reduzido a velocidade para passar pelo local sinalizado. As responsabilidades pela colisão ainda serão investigadas pela Polícia Civil.





O Corolla ficou com a parte da frente completamente destruída. Já os outros carros tiveram apenas danos. Todos os veículos foram levados a pátio da PRE de Assis Chateaubriand.





O Instituo Médico Legal (IML) informou que um irmão da Cristina esteve, esta manhã, na unidade para apresentar a documentação necessária e fazer a liberação do corpo.





De acordo com informações de um dos familiares, o corpo dela será trasladado para Tangará da Serra, onde será sepultado. O horário ainda será definido.









Só Notícias/Cleber Romero