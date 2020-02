Motorista fica ferido em colisão entre carretas na BR-163

O acidente envolvendo uma Volvo e uma Scania ocorreu, há pouco, na rodovia federal, sentido ao município de Lucas do Rio Verde. O motorista da primeira carreta foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional pela equipe de resgate da empresa que administra a via.





De acordo com informações do agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Rodolfo Queiros, o acidente ocorreu após uma tentativa de ultrapassagem em local proibido. “Um dos caminhões foi fazer uma ultrapassem, não conseguiu frear antes de chegar na traseira do outro veículo. Então, o caminhão que seguia sentido oposto acabou colidindo lateralmente com ele. Aqui é uma faixa contínua e de qualquer forma seria proibida a ultrapassagem. Os condutores às vezes insistem achando que vai dar tempo e acabam gerando esse tipo de acidente”.





O local foi isolado pela PRF e as responsabilidades pela colisão ainda serão apontadas no boletim de ocorrência. O motorista que foi socorrido e está hospitalizado também deve ser ouvido pelos policiais.





Uma das carretas ficou com a lateral esquerda completamente danificada. Já a outra teve apenas danos em um dos vagões. Não houve intervenção no fluxo de veículos.