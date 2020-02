Motorista morre e 11 passageiros ficam feridos em colisão entre ônibus, carro e carreta em MT

O grave acidente envolvendo uma carreta, um ônibus da Viação Andorinha e um VW Voyage City prata ocorreu, esta noite, no quilômetro 47 da BR-070, em Barra do Garças. O motorista do ônibus identificado como Agnaldo Souza de Arruda, 51 anos, morreu ainda no local. 9 passageiros foram socorridos com ferimentos. Duas crianças, que viajavam no carro, tiveram escoriações.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão frontal entre o ônibus e a carreta, que foi atingida, na sequência, pelo VW Voyage. O condutor do ônibus acabou ficando preso às ferragens. Já os motoristas do carro e da carreta escaparam ilesos do acidente.

O Corpo de Bombeiros conseguiu retirar as vítimas que estavam no ônibus. Elas foram encaminhadas para o Hospital de Barra do Garças. O estado atual de saúde delas está sendo confirmado.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e iniciou a análise sobre as causas do acidente. A rodovia foi totalmente interditada para o trabalho dos peritos e retirada dos veículos.

(Atualizada 08:51h em 29/2)

Fonte: Só Notícias/Herbert de Souza (fotos: Kiko Soares)