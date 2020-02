MT: caminhão de combustível explode e mata sogro e genro

Sogro e genro morreram no final da manha desta quinta-feira (13) após um caminhão-tanque de combustível explodir dentro de um barracão na BR-163, em Rondonópolis (220 km de Cuiabá).





De acordo com o Corpo de Bombeiros, a fatalidade aconteceu por volta das 11h40. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o ocorrido.





Por conta do impacto, o corpo de uma das vítimas foi parar no teto do barracão, já sem vida.





Já o outro homem teve a perna amputada e chegou a ser socorrido e encaminhado pela concessionária Rota do Oeste ao Hospital Regional da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.





Conforme os bombeiros uma das vítimas estava realizando manutenção no caminhão. No entanto, ainda não se sabe o que teria provocado a explosão da carga.





O caso ainda deve ser investigado pela Polícia Civil.