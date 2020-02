Mulher esfaqueia cachorro do namorado durante briga

A mulher que esfaqueou o cachorro do companheiro durante uma briga entre o casal, nesta terça-feira (25), em Jaú (SP), foi multada pela Polícia Militar Ambiental a pagar R$ 3 mil de multa por agressão.





Segundo a corporação, a mulher foi autuada administrativamente e o animal ficará temporariamente sob cuidados da Associação Protetora dos Animais de Jaú.





Já o dono também foi autuado no mesmo valor por infração ambiental pela constatação da doença do carrapato no animal. Ainda de acordo com a polícia, a multa pode dobrar caso haja morte ou seja comprovado caso de maus-tratos.





Agressão

Segundo a Polícia Militar, a mulher que agrediu o animal teria discutido com o marido e esfaqueado ele em seguida durante a confusão.





O cão, que levou várias facadas pelo corpo, foi encaminhado ao pronto-socorro veterinário pela polícia. A suspeita foi levada para a delegacia e o caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Jaú. Ela foi ouvida e liberada em seguida.





Ferimentos

Conforme a clínica informou ao G1, ele passou por cirurgia e não corre risco de vida.





"Chegou aqui com uma grande hemorragia. Paramos todos os atendimentos e fomos direto para o centro cirúrgico. Constatamos perfurações profundas pelo dorso do animal e lacerações. Por sorte, nenhum órgão vital foi atingido", explicou o médico Marco César Doni Moraes.





Após a cirurgia, o animal se recupera bem e a equipe médica aguarda o resultado dos exames. No entanto, para ser definitivamente liberado, o destino do animal precisa ser definido.





"Ainda não está decidido a guarda responsável do animal, mas é provável que algum membro da família acolha até que a guarda responsável seja definida. No momento do atendimento, somos profissionais. Mas logo após, ficamos tristes e imaginamos como um ser humano e capaz de fazer uma maldade dessa", disse o médico.





A alta estava prevista para esta quarta-feira (26), porém, alterações foram constatadas nos resultados dos exames, que vai manter o cachorro por mais tempo da clínica.