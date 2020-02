Mulher queima roupas para 'prender' marido em casa no Carnaval

Uma mulher, nome não revelado, foi presa no início da manhã desta terça-feira (25), após colocar fogo nas roupas do marido, o ameaçar de morte com uma faca para que ele não saísse de casa no bairro Vila Operária, em Rondonópolis (212 km da Capital).





De acordo com a ocorrência, o casal está em processo de separação, porém, a mulher não aceita o fim do casamento.





Nesta manhã, por volta das 07h,os dois tiveram uma nova discussão, quando a acusada, muito nervosa e alterada psicologicamente, juntou as roupas da vítima e ateou fogo. Em seguida, a mulher se apossou de uma faca, fez ameaças de morte e partiu para cima da vítima.





O homem não foi atingido, conseguiu segurar a esposa, mas ficou com arranhões e vermelhidões pelo corpo.





Com medo de o marido sair de casa, a mulher ainda se apossou da chave do carro da filha do casal, um Volkswagen Fox, para tentar mantê-lo em casa.





A Polícia Militar (PM) foi acionada, compareceu ao endereço e após ouvir o relato da vítima e o estado agressivo da acusada, encaminhou o casal à 1ª Delegacia de Polícia para evitar que um mal maior acontecesse, onde a ocorrência foi registrada por crime de ameaça, as partes foram ouvidas e a mulher ficou detida aguardando os procedimentos cabíveis ao caso.