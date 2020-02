Parceria garante perfuração de 11 poços artesianos para atender agricultura familiar em Alta Floresta

Em parceria firmada com a Metamat, Funasa e AMM, a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, realizou um levantamento para a perfuração de 11 poços artesianos, que trarão benefícios principalmente à agricultura familiar.









Com uma equipe envolvendo dois geólogos, auxiliares e suporte da prefeitura com moradores, em todos os pontos foi montado o eletro resistivímetro. Um aparelho que faz a leitura da retroatividade das rochas, para interpretação dos locais para perfuração. A leitura chega até 105 metros de profundidade e 480 metros de extensão (240 metros para cada lado).





O uso do aparelho garante economicidade, tendo em vista que o perfuração é feita no local correto, sem riscos de erro. “Há vantagem, é uma tecnologia de saber se há a possibilidade de perfuração do poço tubular, o equipamento possibilita visto que o aquífero da região apresenta aquífero fraturado em locais de baixa vazão”, explicou o geólogo Vinicius Caetano de A. P. Tocantins.





Serão perfurados cinco poços artesianos no assentamento Julio Firmino (Vila Rural II), dois poços no assentamento Nossa Senhora Aparecida (Vila Rural I), um na Pista do Cabeça, um na Pista Nova, um na Cooperplan e um na Cooperativa Ouro Verde. As perfurações devem se iniciar no mês de abril.





O secretário de Agricultura e Pecuária explica a importância deste trabalho. “Primeiro ponto, é na questão do período de estiagem, todas estas localidades tem uma grande escassez de água, não só escassez de água como de água potável. E segundo ponto, que isso vai fortalecer em muito a agricultura familiar. Terceiro ponto, isso viabiliza imensamente a questão da subsistência dessas famílias que estão nestas localidades como também as cooperativas, que precisam de um volume grande de água. Consequentemente as cooperativas tem um número grande de associados então é uma consequência de fortalecimento da agricultura familiar. Nesse período de estiagem, eles terão água suficiente para molhar suas hortas e pomares, e tem muitas criações de galinhas poedeiras, porcos e até mesmo algumas vacas de leite também, então a água é a matriz principal para a subsistência do homem do campo”, pontua Waldiney Trujillo.