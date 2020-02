PMMT: Policiais realizam campanha de doação de sangue para soldado com leucemia

Policiais de vários batalhões da Polícia Militar de Mato Grosso, estão através das redes sociais promovendo uma campanha para arrecadar sangue para um soldado da PM, diagnosticado com leucemia. As doações podem ser feitas no Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemosan MT) anexo ao Hospital Santa Helena, em Cuiabá - MT, onde o militar está internado e faz quimioterapia.

Com objetivo de incentivar a doação, um vídeo foi gravado por um colega de farda do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Móvel (Rotam), o soldado Trindade, que fez o vídeo convocando a população para ajudar o paciente, que é lotado na Força Tática de Tangará da Serra - MT.

Segundo informações da campanha, o soldado da Polícia Militar Dirceu Batista Gomes Filho foi diagnosticado com Leucemia Linfóide Aguda, tipo B. Ele está internado no Hospital Santa Rosa, onde faz quimioterapia. Constantemente os policiais militares realizam campanhas como essa, em prol dos colegas que quando necessitam não recebem o respaldo esperado por parte do governo.

Quem desejar ajudar, basta se dirigir ao Hemosan. O soldado tem sangue AB+, no entanto pessoas com qualquer tipo sanguíneo pode ajudar.





Durante o vídeo, Trindade faz o apelo aos amigos de farda e a população em geral para que ajudem ao colega que está em período de tratamento e as doações são fundamentais para sua melhora. "Viemos pedir, encarecidamente, que nos ajude com doações de sangue. O soldado Batista foi diagnosticado com leucemia e está em período de tratamento. Mensalmente, nós vamos precisar de você para que nos ajude a tornar a jornada desse guerreiro mais leve”, pede o policial.

Podem doar sangue: Pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.