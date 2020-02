Prefeitura abre mais de 90 vagas em Mato Grosso com salário de até R$ 10 mil

A prefeitura de Cocalinho abriu edital com 92 vagas para profissionais com ensino fundamental incompleto e completo, médio e técnico e superior com salário de até R$ 10,4 mil. Consta no edital que os candidatos poderão de inscrever até o dia 19 de março apenas via internet, no site da empresa contratada para executar o certame. As taxas são de R$ 50, R$ 80 e R$ 120.





Candidatos desempregados, que recebe até um salário mínimo, estiver inscrito no Cadastro Único para famílias de baixa renda, for doador regular de sangue, possuir mais de 60 anos ou for portador de necessidade especiais (PcD) poderão solicitar a isenção da taxa.





As vagas são para auxiliar de manutenção de veículos, coveiro, guarda, operador de máquina, auxiliar de serviços gerais (gari) e servente de pedreiro. Os candidatos com o ensino médio ou técnico poderão concorrer às oportunidades de agente sanitário, alimentador de sistemas, apoio administrativo educacional (limpeza), apoio nutrição, auxiliar administrativo, técnico de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal.





Também há vagas para fiscal de postura, motorista de ambulância, motorista de transporte eletivo, apoio a motorista de transporte escolar, recepcionista, técnico em desenvolvimento infantil, técnico em enfermagem, auxiliar de controle interno, técnico em radiologia, técnico em informática, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, operador de microcomputador e motorista.





Já para nível superior são para assistente social, contador, engenheiro civil, enfermeiro, educador físico, farmacêutico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médico clínico geral, nutricionista, odontólogo, professor, analista de licitação, psicólogo, coordenador em vigilância em saúde e supervisor de vigilância em saúde.





A prova objetiva e a entrega dos títulos está prevista para ocorrer no dia 19 de abril das 08h às 12h. Já a prova prática será realizada no mesmo dia, às 14h.