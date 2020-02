Prefeitura de Alta Floresta contratará empresa para construir 213 unidades habitacionais

A prefeitura publicou no Diário Oficial do Estado o aviso de licitação na modalidade, chamamento público para contratação Selecionar empresa do segmento da construção civil, para execução de projetos e obras, consubstanciados na produção de 213 unidades habitacionais. Consta no edital que o início da sessão de abertura dos envelopes com as propostas das construtoras está previsto para ocorrer no dia 16 do próximo mês, às 8h, na sala de licitações da prefeitura. Não consta o valor previsto de investimento para construção dos imóveis.





Ainda de acordo com o documento, a empresa vencedora do certame será responsável pela construção de residências horizontais, em empreendimento composto, com sala, dois quartos, cozinha, banheiro social e área de serviço, com área construída mínima de 45 metros quadrados.





A licitação é para atender as especificações do Programa Federal Minha Casa Minha Vida da Caixa Economia Federal. A área onde serão construídas as 213 casas pertence ao município que fará a viabilização para o programa do governo Federal com a finalidade de atendimento exclusivo da necessidade de pessoas que ainda não têm moradia.





Só Notícias/Cleber Romero