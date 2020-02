Prefeitura de Alta Floresta dá prazo de 15 dias para limpeza de terrenos

No aviso consta nome, endereço, CPF e CNPJ dos proprietários e o tamanho dos terrenos. Somente no Bairro Flamboyant foram notificados proprietários de 10 terrenos. No Setor A foram duas notificações, uma no Setor B. Na Cidade Alta foram notificados proprietários de terrenos nos Setores Norte 2 e Norte 3. Também no Bairro Sol Nascente foram notificados quatro proprietários e no Almeida Prado dois, e um no Bairro Jardim Universitário. Ao todo foram 25 notificações. Os lotes variam de 360 a 1000 metros quadrados.