Prefeitura de Lucas do Rio Verde abre concurso com 55 vagas e salário de até R$ 7 mil

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde publicou, nessa quinta-feira (27), o edital de abertura do concurso público nº 01/2020 para vagas efetivas em diversos cargos. As inscrições serão realizadas do dia 13 de março de 2020 até o dia 1º de abril de 2020.



Clique aqui para ver o edital do concurso

Ao todo, serão 55 vagas para contratação imediata em 13 cargos e ainda classificação para cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.919,89 a R$ 7.055,71.

Este é o segundo concurso público lançado. Em 2019, a prefeitura realizou concurso para contratação de um engenheiro, um advogado e 16 guardas municipais.

As inscrições do concurso público serão feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora

As taxas custam R$ 60, R$ 80 e R$ 120 para os níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio/técnico e superior, respectivamente. A solicitação de isenção da taxa de inscrição seguirá os critérios dispostos no edital e deverá ser feita de 13 a 19 de março.

A seleção ocorre por meio de provas objetivas e práticas para os cargos de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio e técnico. Já para os cargos de nível superior, além das provas objetivas, também haverá provas dissertativas e de títulos.

As provas objetivas são obrigatórias para todos os cargos e está agendada para o dia 3 de maio. As provas práticas, dissertativas e entrega de títulos estão previstas para dia 7 de junho.

Conforme o edital, a previsão é de que o resultado seja divulgado no dia 30 de junho de 2020.

Confira os cargos e vagas:

- Ajudante administrativo (40 horas) – 5 vagas + reserva – R$ 1.956,62 - Almoxarife (40 horas) – 1 vaga + reserva – R$ 2.387,40 - Analista em tecnologia da informação (40 horas) – 2 vagas + reserva – R$ 5.612,39 - Auditor fiscal do município (40 horas) – 1 vaga + reserva – R$ 7.055,71 - Fiscal de tributos (40 horas) – 1 vaga + reserva – R$ 2.387,40 - Motorista de caminhão (40 horas) – 1 vaga + reserva – R$ 2.319,44 - Motorista de transporte escolar (40 horas) – 1 vaga + reserva – R$ 2.319,44 - Operador de máquinas (40 horas) – 1 vaga + reserva – R$ 2.392,01 - Padeiro (40 horas) – 1 vaga + reserva – R$ 1.919,89 - Professor de pedagogia (30 horas) – 40 vagas (38+2 PCD) + reserva – R$ 3.840,14 - Técnico administrativo educacional – área Monitoria (40 horas) – cadastro reserva – R$ 1.956,62 - Técnico administrativo educacional – área Secretaria (40 horas) – cadastro reserva – R$ 1.956,62 - Técnico agrícola (40 horas) – 1 vaga + reserva – R$ 2.855,69

Fonte: G1MT