Prefeitura em MT abre amplo concurso com salários até R$ 9 mil

Prefeitura de Novo Horizonte do Norte está com inscrições abertas para concurso público com salários de até R$ 9 mil. São 35 vagas, que vão do nível fundamental incompleto ao superior, que devem ser ocupados de forma imediata, após a divulgação dos aprovados no certame.





As inscrições seguem até 13 de março, às 23h59, horário de Cuiabá. Devem ser realizados pelo site da banca, a empresa Métodos e Soluções Educacionais, na internet ( clique aqui ). O valor varia de R$ 80 a 120, a depender do nível escolar do cargo escolhido para concorrer a vaga. O prazo para pagamento de boleto vence no mesmo dia.





As jornadas de trabalho variam de 20h a 40h por semana, também a depender do cargo. Algumas das vagas são para formação de cadastro de reserva, ou seja, ficam disponíveis para serem chamados quando a instituição precisa.





Os candidatos irão fazer a prova objetiva na data prevista de 5 de abril deste ano. Para cargos de nível superior, os concorrentes serão submetidos a prova de títulos e práticas.





Vejam quais são as vagas de acordo com nível de escolaridade





Nível fundamental incompleto: zeladora, gari, motorista, operador de pá carregadeira, operador de retro escavadeira, serviços gerais, operador de trator de pneus





Nível fundamental completo: merendeira, vigia, agente de serviços gerais, vigilante





Nível médio: agente social de cultura, técnico administrativo educacional, fiscal de vigilância e inspeção sanitária, técnico em raios-X, técnico em enfermagem, auxiliar de saúde bucal, agente administrativo, fiscal de tributos, recepcionista, eletricista de manutenção, mecânico, monitor de artesanato, orientador social, técnico agrícola





Nível superior: agente social de esporte e lazer, coordenador de esporte e lazer, professor em pedagogia, professore de educação física, cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico ou bioquímico, médico clinico geral, psicólogo, assessoria jurídica, contador, controladoria interna, nutricionista, agente área instrumental, engenheiro civil, assistente social, engenheiro agrônomo, veterinário.





