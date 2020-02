Prefeitura em MT divulga novo Concurso Público com 117 vagas e salários de até R$ 18,7 mil

Com 117 vagas disponíveis, a Prefeitura de Mirassol D'Oeste , no estado do Mato Grosso, torna pública a realização do novo Concurso Público que tem como objetivo a contratação de profissionais de ensinos fundamental, médio e níveis técnico e superior.





Os cargos ofertados pelo órgão são os seguintes: Assistente Administrativo (2); Agente de Trânsito (2); Arquiteto Urbanista (1); Assistente Social; Auditor Público Interno - Direito ou Administração; Auditor Público Interno - Engenharia Civil; Assistente de Informática (1); Atendente de Farmácia (1); Atendente de Saúde; Auxiliar Administrativo (5); Auxiliar de Inspetoria de produtos (2); Auxiliar de manutenção (2); Contador; Eletricista (1); Enfermeiro - ESF; Engenheiro civil (1); Farmacêutico bioquímico (1); Fiscal ambiental (1); Fiscal de postura e vigilância sanitária (2); Fiscal de tributos (2); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Inspetor sanitário animal; Mecânico (2); Médico - clínico geral (1); Médico - especialista em neurologia (1); Médico - especialista em psiquiatria (1); Médico - especialista em ginecologia (1); Médico - especialista em pediatria (1); Médico em radiologia e diagnóstico por imagem (1); Médico do PSF; Merendeira (5); Monitor de creche (20); Motorista - categoria "D" (10); Nutricionista; Odontólogo do PSF; Operador de máquinas (2); Pedreiro (1); Professor - Pedagogia: educação infantil e/ou anos iniciais (36); Professor - matemática (1); Professor - geografia (1); Professor - letras com habilitação em língua portuguesa e língua inglesa (2); Professor - ciências biológicas (1); Professor - história (1); Professor - educação física (1); Psicólogo (1); Técnico em enfermagem (1) e Telefonista.





Quando contratados, os profissionais deverão desempenhar atividades em carga horária de 20 a 40 horas semanais, com remunerações que variam de R$ 1.076,72 a R$ 18.728,15 ao mês.





Para participar, os interessados devem realizar as inscrições a partir das 0h01 do dia 28 de fevereiro de 2020 até às 23h59 do dia 16 de março de 2020, observado o horário oficial de Mato Grosso, via internet, no site da organizadora Método e Soluções Educacionais e efetuar o pagamento da taxa de participação que alterna de R$ 50,00 a R$ 120,00. O requerimento de isenção de taxa de inscrição estará disponível somente no período entre os dias 28 e 29 de fevereiro de 2020.





Quanto a classificação dos participantes inscritos, serão realizadas três etapas compostas por provas objetiva, títulos e práticas.





Composta por questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, a prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 12 de abril de 2020 aos candidatos de ensinos fundamental, médio e de nível técnico, e no dia 19 de abril de 2020 aos participantes de nível superior. A duração será de quatro horas, já incluso o tempo para preenchimento da folha de respostas.





Este Concurso Público será válido por dois anos e poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, conforme descrito no edital de abertura disponibilizado em nosso site para consulta.





Jornalista: Sibeli Santos