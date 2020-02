Prejuízo de R$ 500 mil: Bandidos invadem fazenda e roubam caminhão com produtos

Ao menos oito bandidos armados invadiram uma fazenda, localizada na região da comunidade Cinco Mil, a cerca de 40 quilômetros de Novo Mundo, renderam e amararam todos os funcionários, neste final de semana. Um deles que estava com rádio comunicador foi agredido pelos criminosos.





De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o crime ocorreu no sábado por volta das 21 horas. Eles saíram da fazenda levando um Mercedes-Benz 1620 basculante carregado com sementes de milho para plantio na propriedade, uma Fiat Strada e diversos defensivos agrícolas avaliados em ao menos R$ 500 mil, segundo o proprietário.





Consta ainda no registro policial que os funcionários conseguiram se soltar por volta das 1h40 do domingo. Com isso, acionaram a Polícia Militar, que fez as buscas necessárias. O caminhão foi recuperado ainda ontem pela manhã, mas sem a carga de sementes. Já a Strada e os defensivos não foram encontrados.





O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil.