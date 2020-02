Sem André, Grêmio divulga lista de inscritos para a Copa Libertadores; presença de jovem é surpresa

Sábado com vitória logo pela manhã, mas também com fim de suspense para a torcida gremista. Pouco depois de vencer o Juventude por 3 a 0 na Arena, o ​Grêmio confirmou a relação de atletas inscritos para a fase de grupos da Copa Libertadores.

A principal ausência é André. Ainda à procura de uma nova equipe, o atacante ficou de fora da lista do torneio continental, assim como já havia acontecido no Gauchão. Por outro lado, o jovem Ferreira - que passa por um imbróglio contratual - está confirmado.

De acordo com o site ​UOL Esporte , os representantes da promessa ficaram surpresos com a inscrição de seu jogador, uma vez que as conversas pela renovação do vínculo não avançaram nos últimos dias.