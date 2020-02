Sitiante é preso suspeito de cultivar maconha em Mato Grosso

Um sitiante foi preso suspeito de cultivar maconha no sítio onde morava, no Assentamento Antônio Conselheiro, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, nessa quarta-feira (19). No local, além dos pés de maconha, foram encontradas drogas prensadas.





Os policiais civis chegaram até o suspeito depois de uma denúncia anônima. Ao chegarem no sítio, confirmaram o crime.





A polícia também encontrou três armas, sendo duas espingardas e um revólver calibre 38, além de munição.





O suspeito disse à polícia que toda a droga seria apenas para consumo próprio e negou tráfico.





“Ele confirmou que plantou a droga, mas alega que é para consumo próprio. Isso não condiz com a verdade, porque, além dos pés de maconha, havia droga prensada. Acreditamos que ele possa ter uma plantação ainda maior e está processando o produto para venda”, disse o delegado Adil Pinheiro.





Fonte: G1MT