Sorriso tem primeiro caso suspeito de coronavirus em homem que esteve na Europa

A secretaria de saúde do Estado confirmou nesta sexta-feira (28), o primeiro caso suspeito de coronavirus em Sorriso. Trata-se de um homem com idade aproximada de 30 anos que esteve recentemente em viagem pela Europa, em vários países entre eles Itália e França.





Segundo o secretário municipal de saúde de Sorriso Luis Fábio Marchioro, o paciente deu entrada com sintomas da doença na quarta-feira (26) em um hospital particular da cidade, foi medicado e desde ontem está em casa, em quarentena.





Ainda, segundo o secretário, os familiares e as pessoas do trabalho do paciente já foram visitadas e orientadas quanto aos cuidados que precisam tomar.





O estado de saúde do paciente é estável e segue sendo observado pelos profissionais da saúde.





O resultado do exame deve sair na segunda-feira (02).





Texto: Redação Portal Sorris