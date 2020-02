Timão estipula condição à Caixa para voltar a pagar financiamento da Arena

​Corinthians , sim, está sem pagar as parcelas referente ao financiamento de seu estádio. Desde o ano passado, foram quitadas apenas duas prestações. E, neste momento, o montante de R$ 66 milhões separa o clube e a Caixa de um acordo para que o repasse do dinheiro ao banco seja retomado. A informação é do jornalista ​Jorge Nicola













No entendimento do Timão, a dívida é de R$ 470 milhões. Para a instituição financeira, este valor chega a R$ 536 milhões por conta de duas multas, sendo uma por inadimplência e outra judicial. “Se a gente está querendo fazer o acordo para pagar tudo o que deve, entendemos que não é justa a cobrança das multas”, alega o diretor financeiro do Corinthians, Matías Ávila.









Embora o dirigente destaque que um acerto está próximo de ocorrer e que "a expectativa é resolver tudo o mais rápido possível", o clube confirma que deixou de pagar depois que a nova direção da Caixa ignorou um acordo celebrado com os antigos administradores, ajustando o valor das parcelas. No momento, a prestação é de R$ 5,7 milhões, mas o Timão garante não ter capacidade de cumprir com tal montante, principalmente nos meses em que há poucos ou nenhum jogo em Itaquera. No acerto feito anteriormente, ficou estipulado o valor de R$ 6 milhões por oito meses do ano e R$ 2,5 milhões em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Segundo o Corinthians, para aceitar tal condição, o banco estaria exigindo os R$ 66 milhões referidos.