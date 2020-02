Tráfico animal: Homem é preso com pássaros avaliados em R$ 80 mil no Nortão

Um homem foi preso, esta tarde, acusado de manter de forma ilegal 8 curiós, em gaiolas em uma residência, em Peixoto de Azevedo. Segundo o suspeito que foi preso, cada pássaro custa em médica R$ 10 mil cada.





De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais receberam uma denúncia que os animais estavam sendo vendidos ilegalmente. Ao entrar no local, do lado da residência encontram várias gaiolas com os pássaros.





A proprietária da residência apontou que as aves eram do esposo da neta dela que foi encontrado no local e acabou preso. Ele contou que os pássaros são capturados no distrito de União do Norte, na região da comunidade linha 3. As aves são pegas com ajuda de armadilhas.





Nenhuma das aves possuía o anel de autorização para transporte ou comercialização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).





O acusado foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil e deve responder por crime ambiental.