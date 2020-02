Unemat abre seleção para preencher 199 vagas em cursos em Alta Floresta,, Juara e outras cidades

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) lançou edital de processo seletivo simplificado, via notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para ingresso no primeiro semestre deste ano. Podem ser inscrever pessoas que fizeram a prova em 2017, 2018 e 2019 . São 199 vagas em 16 cursos em Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Juara, Nova Xavantina, Sinop e Tangará da Serra.





A seleção também vale para os que já estão na lista de espera e aqueles que foram convocados na 1ª e 2ª chamadas e não realizaram a matrícula no prazo determinado. Porém, os que já estão na lista de espera serão desclassificados do curso em que se encontram e passarão a disputar a vaga no novo curso.





Os interessados devem comparecer à Supervisão de Apoio Acadêmico (SAA) do câmpus onde o curso é ofertado na próxima semana (dias 27 e 28). O resultado será publicado já no dia 27, com as matrículas sendo realizadas já na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e na segunda-feira, dia 2 de março. A inscrição será feita somente presencialmente, pelo candidato ou seu representante legal.





O candidato deve comparecer munido de documento oficial de identificação, como a Carteira de Identidade do Registro Geral (RG) ou equivalente, além do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do boletim de desempenho individual no Enem.





Cursos:

Administração (Matutino) em Tangará da Serra

Administração (Noturno) em Juara

Ciência da Computação (Noturno) em Alto Araguaia

Ciências Biológicas (Noturno) em Alta Floresta

Ciências Biológicas (Noturno) em Nova Xavantina

Ciências Econômicas (Matutino) em Sinop

Engenharia Civil (Integral) em Nova Xavantina

Engenharia de Alimentos (Integral) em Barra do Bugres

Engenharia de Produção Agroindustrial (Integral) em Barra do Bugres

Engenharia Florestal (Integral) em Alta Floresta

Jornalismo (Noturno) em Tangará da Serra

Letras (Noturno) em Alto Araguaia

Matemática (Noturno) em Sinop

Pedagogia (Noturno) em Juara

Turismo (Noturno) em Nova Xavantina

Matemática (Noturno) em barra do Bugres