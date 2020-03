Abertura do Circuito de Motocross será em abril no Nortão com premiação de R$ 16 mil

A abertura do Circuito Mato-grossense de Motocross será entre os dias 18 e 19 de abril, em Colíder (157 quilômetros de Sinop). Esse ano cada etapa terá premiação de R$ 16 mil. As informações foram confirmadas pelo presidente da Liga Independente de Motociclismo do Estado de Mato Grosso (Limmt), Fábio Furlaneto, em entrevista, ao Só Notícias. “Esperando a participação de ao menos 200 pilotos. Além de Mato Grosso, devem participar competidores do Pará, Goiás e o convite também será feito aos pilotos de Rondônia”.





O presidente da Limmt explicou que além da abertura em Colíder, serão feitas mais sete etapas “em Peixoto de Azevedo, Nova Canaã do Norte, Santa Carmem, Feliz Natal, Itáuba, Terra Nova do Norte, Nova Guarita e Nova Maringá”.





As categorias do campeonato serão MX Mirim, MX Juvenil, MX F, MX 230, MX Júnior Master Nacional, Mx Força Livre, MX Master Light Importada, MX Júnior Master importada, MX Intermediária Importada MX 4, MX 3MX 2 e MX 1.





No ano passado, o campeonato também teve diversas etapas com a abertura em Sinop. Na final, foi entregue uma premiação de 8 motos aos campeões. Das 12 categorias disputadas, seis tiveram sinopeses como campeões.