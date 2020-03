Alta Floresta: Homem que veio do Pará e matou ex-companheira é detido tentando fugir de ônibus

A equipe da Força Tática de Alta Floresta conseguiu deter no início da noite de hoje, sexta-feira (13), o homem apontado como autor do homicídio que vitimou Celina Deusa do Nascimento, 33 anos, na noite de ontem, quinta, conforme pericia, ela foi morta com sete facadas.





O suspeito de 27 anos, foi detido dentro do banheiro do terminal rodoviário, onde tomava banho, acredita-se que ele iria embarcar em algum ônibus, na tentativa de foragir da cidade.





Conforme Sargento Xavier, da Força Tática, após o crime, o suspeito se embrenhou em uma área de mata do parque zoobotanico, que fica próximo ao local onde ocorreu o homicídio.





Na tarde de hoje, ele foi ao hotel onde estava hospedado, pegou sua bolsa e seguiu para o terminal rodoviário.





Desde o momento do crime, a PM realizava diligências com objetivo de deter o suspeito.





Em entrevista ao Notícia Exata, Sargento Xavier destacou que o suspeito disse ter matado Celina após a negativa de reatar o relacionamento.





“Ele confessou que teria insistido para que ela reatasse o relacionamento com ele e na negativa da vítima, ele se enfureceu e desferiu vários golpes contra a sua ex-companheira”, disse.





É apurada uma denúncia de que o suspeito tenha praticado outro homicídio no estado do Pará. Com perfil agressivo, o homem que trabalha como vaqueiro, teria matado um cachorro pelo simples fato do animal ter latido e espantado gado em uma propriedade em que trabalhava.





Ele foi conduzido à Delegacia Municipal e ficará a disposição da justiça.





Participaram da detenção do suspeito a equipe da Força Tática formada pelo Sargento Xavier e Soldados Barbosa, Welder e Caetano, além disso, houve apoio do Sargento Joacir, Sargento Everton e rádio operador Cabo Glailson.