Bitrem carregada com arroz cai no rio Santa Helena após colisão com carreta em ponte

O acidente envolvendo uma carreta e um bitrem ocorreu, ontem, no final da tarde, na ponte do rio Santa Helena, na MT-320, no município de Nova Santa Helena. De acordo com informações do segundo-sargento e comandante do Núcleo da Polícia Militar, João da Silva Ribeiros, um delas que estava carregada com arroz acabou caindo na água.





“No veículo, estavam o motorista e o filho dele. Eles conseguiram sair da cabine com ajuda de populares. Apenas condutor teve alguns ferimentos, foi levado ao hospital local e já recebeu alta médica”, disse o sargento.









Ribeiro explicou, que um dos condutores envolvidos no acidente, por não conhecer bem a rodovia, teria entrado muito rápido na curva onde fica ponte e acabou provocando a colisão.





O bitrem que caiu no rio deve ser retirada com ajuda de um guincho hoje. Já a outra teve apenas danos na lateral esquerda.





Fonte: Só Notícias