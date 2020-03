Campanha de vacinação contra influenza começa na próxima segunda-feira (23)

Com a estratégia de diminuir a quantidade de pessoas com gripe nesse inverno, a Secretaria de Estado de Saúde inicia, na próxima segunda-feira (23.03) a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Para a primeira fase da campanha, Mato Grosso recebeu e distribuiu 73.200 doses da vacina.

A campanha estava prevista para iniciar em abril, mas foi antecipada pelo Ministério da Saúde como uma das medidas preventivas de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19).

Nesta primeira etapa, devem ser vacinados somente idosos e profissionais da saúde. Como a orientação é evitar aglomeração, a fim de mitigar a propagação do COVID-19, os municípios já foram informados para estruturarem suas vacinações em lugares arejados.

“A vacinação que previna a influenza não imuniza a população do COVID-19, mas uma população devidamente imunizada facilita e otimiza o diagnóstico do coronavírus. É importantíssimo que, neste momento, os idosos e profissionais da saúde estejam atentos e procurem a imunização”, disse o secretário Estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.





Os locais precisam ter condições de dar segurança aos idosos e profissionais para se vacinarem, além de garantir uma distância entre as pessoas para evitar um amontoado de gente no mesmo espaço.





O Ministério também enviou aos Estados um documento com a estratégia de vacinação contra influenza e até mesmo contra sarampo, em meio a pandemia. A orientação é que a Secretaria Municipal de Saúde de cada cidade e a rede de serviços de Atenção Primária à Saúde/Estratégia Saúde da Família estabeleçam parcerias com intuições públicas e privadas.





Município tem autonomia





Devido à instabilidade da logística entre um estado e outro em decorrência do COVID-19 e a capacidade de produção da vacina contra a influenza por parte do laboratório produtor, o Ministério tem fracionado a entrega da vacina por fase da campanha, segundo o público alvo eleito, motivo este, segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da SES-MT, Tatiana Helena Belmonte, que pode impactar na hora da procura pela vacinação.





Diante disso, ela pontua que cada município tem autonomia para definir as estratégias de vacinação seguindo as orientações do Ministério. “Mas é importante que os gestores municipais informem a população da própria cidade caso haja alteração nas estratégias para iniciar a campanha”.





Próximas fases





A segunda fase da campanha deve começar no dia 16 de abril e terá como público-alvo os professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clinicas especiais.





Na última fase, prevista para iniciar a partir de 09 de meio, devem ser vacinados crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 anos e 59 anos de idade. De acordo com a área técnica, a meta é vacinar 847.137 pessoas integrantes de todos os grupos prioritários em Mato Grosso.





