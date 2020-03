Caso suspeito de Coronavírus em Alta Floresta é descartado

Foi divulgada ontem, sexta-feira (13), a nota informativa da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso relativa ao acompanhamento de casos suspeitos do COVID-19 (coronavírus).





O estado apresentou, até o momento, 23 casos, sendo que, no boletim de ontem, 9 casos são considerados suspeitos, 7 foram descartados – destes, 3 casos apresentaram resultados positivo para Influenza B – e 7 foram excluídos por não preencherem critérios de definição de caso para COVID-19.





Entre os casos suspeitos excluídos, está o de um paciente que vinha sendo monitorado pela Vigilância Sanitária e também pela equipe do Hospital Regional de Alta Floresta.









De acordo com o Plano de Contingência de Mato Grosso, o nível de resposta está no nível 2 - Emergência/Contenção, que implica em ações mais específicas da rede de serviços de saúde.





O COE-MT para COVID-19 esclarece que o Estado não possui caso confirmado de COVID-19 e que, em razão disso, neste momento, não há recomendação para fechamento de locais com concentração de pessoas, como escolas, cinemas, bares e outros.





Porém, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro já possuem transmissão comunitária e, em função disso é recomendado que os eventos que possuam vínculo com os estados de São Paulo e Rio de Janeiro sejam revistos, analisando a real necessidade do mesmo e que, se houver possibilidade de ser realizada via web, que optem por essa decisão.





No caso de pessoas que chegarem desses estados e apresentarem: febre e outro sintoma respiratório, que procurem imediatamente uma unidade de saúde e relate que esteve em viagem para esses estados para que as medidas preventivas sejam tomadas imediatamente.





O Ministério da Saúde orienta os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão:





· Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas;





· Realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente;





· Utilizar lenço descartável para higiene nasal;





· Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;





· Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;





· Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;





· Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;





· Manter os ambientes bem ventilados;





· Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;





· Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.





Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção).