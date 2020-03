Circulação de produtos agrícolas em Canarana-MT volta ao normal após decreto quase inviabilizar o escoamento da safra

O artigo do decreto de medidas de restrições devido ao Covid-19, assinado no último domingo (22) pelo prefeito de Canarana, Fábio de Faria, que suspendia o escoamento de soja deve ser retirado nesta quarta-feira (25), de acordo com Marcos da Rosa, vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato).









De acordo com ele, houve uma reunião com o chefe do Executivo na manhã desta quarta-feira em que ficou decidida a eliminação do termo. A medida vem após duas multinacionais da área de grãos que operam na cidade obterem liminar na terça-feira para não cumprir o decreto.





O trecho da lei proibia o escoamento da produção, com possibilidade de aplicação de multa e cassação do alvará de funcionamento da empresa, caso houvesse descumprimento. a partir da publicação da lei, as empresas teriam 10 dias para realizar os processos necessários para adequação.





Segundo Rosa, antes da obtenção da liminar pelas duas empresas, em uma reunião com as sete tradings que operam em Canarana, foi proposto um termo ne responsabilidade no qual as elas se responsabilizariam por eventuais transmissões do Covid-19 por parte dos caminhoneiros. "As empresas não aceitaram isso, e aí, no fim da tarde, duas delas conseguiram a liminar para não cumprirem com o decreto".





Rosa afirma que, apesar do entendimento de que o econômico não pode se sobrepor à vida, a retirada do trecho do decreto vem para assegurar que o agricultor consiga pagar os custos de produção e que o alimento chegue à mesa das famílias.