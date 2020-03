Com coronavírus, jornalista da Globo respira com ajuda de aparelhos

O jornalista Marcelo Magno Ribeiro, da TV Clube, afiliada da TV Globo no Piauí, Barbosa testou positivo para o coronavírus e devido a complicações da doença, respira com ajuda de aparelhos, segundo informou o boletim médico, na noite desta quinta-feira, 19.

Marcelo é um dos jornalistas integrantes do rodízio de fins de semana do Jornal Nacional (JN). Sua última apresentação, no telejornal mais visto no Brasil, foi no dia 7.

Marcelo Magno está há quatro dias internado, em estado grave e na UTI de um hospital particular, na capital do Piauí, Teresina. Segundo o último boletim médico, o jornalista respira com ajuda de aparelhos.