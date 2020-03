Covid-19: Câmara suspende atividades legislativas e atendimento ao público em Alta Floresta

Em função dos impactos da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Emerson Sais Machado (MDB), decidiu por meio da Portaria nº 028/2020, suspender as atividades legislativas por tempo indeterminado no âmbito do Poder Legislativo.

A decisão leva em consideração as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde, pelo Governo do Estado, as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), e o Decreto nº 049/2020 da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, que dispõem sobre a adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus.





A partir desta quinta-feira (19) estão suspensos o atendimento ao público, aos gabinetes dos vereadores, as audiências públicas, o uso do auditório, as reuniões, as sessões ordinárias, solenes e das comissões permanentes, sem prejuízo de recebimento de proposituras do Executivo Municipal, bem como as do próprio Poder Legislativo.





Apesar de ter sido suspenso o atendimento ao público na Câmara Municipal, as pessoas poderão continuar fazendo contato via telefone ou mídias sociais com os vereadores.





Confira a íntegra da Portaria nº 028/2020