Criança é puxada por correnteza e morre afogada em lago no Nortão; irmão foi salvo

Um menino, de 12 anos, morreu afogado em um lago, próximo do centro de Feliz Natal, neste final de semana. De acordo com informações da Polícia Militar, ele estava tomando banho com o irmão quando acabou sendo puxado pela forte correnteza e jogado contra pedaços de madeira. Com as chuvas dos últimos dias o nível da água no lago subiu muito.



Ainda de acordo com a PM, o corpo de menino foi retirado com ajuda de populares e policiais. A versão investigada é que as duas crianças teriam ido ao local sem o conhecimento da mãe.

O caso está sendo apurado pela Polícia Civil. Uma funerária informou, ao Só Notícias, que o corpo da criança foi sepultado em Feliz Natal, ontem à tarde.





Só Notícias/Cleber Romero e Herbert de Souza