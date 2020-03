Homem sai do Pará e mata a mãe de seu filho em Alta Floresta

Uma mulher identificada como Celina Deusa do Nascimento, de 33 anos, foi violentamente assassinada com ao menos 7 golpes de faca, pelo pai de seu filho no início da noite da última quinta-feira (12).





O crime ocorreu por volta das 19h50 no meio da rua LN 5, no Bairro Bom Jesus, em Alta Floresta.





De acordo com as informações, a Polícia foi acionada via 190 que uma mulher foi esfaqueada no meio da rua por um homem, que fugiu em seguida. Quando a PM chegou, ela já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros.





Encaminhada para uma unidade de saúde, ela não resistiu e morreu. Conforme a filha da vítima, o suspeito veio do Pará visitar o irmão dela, e que estava na cidade há 3 dias e estava hospedado em um hotel.





Ela informou onde ele estava hospedado e os militares foram até o hotel, mas o suspeito não estava no local. A equipe fez rondas pela cidade, mas não o encontrou.





O corpo de Celina Deusa foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia antes de ser liberado aos procedimentos fúnebres.





O caso foi registrado como homicídio doloso, quando há intenção de matar.