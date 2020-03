IBGE abre inscrições para contratação de agente censitário e recenseador com vagas para Alta Floresta

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu no começo deste mês um processo seletivo simplificado para o Censo Demográfico 2020 com 3.549 vagas para Mato Grosso, sendo 3.037 vagas para Recenseador, 134 vagas para Agência Censitário Municipal (AGM) e 378 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS). As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de março pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As taxas são de R$ 35,80 para agente censitários e de R$ 23,61 para recenseadores. Nos editais (acesse aqui) constam os requisitos para os cargos.





Já para Alta Floresta são disponibilizadas 53 vagas, sendo uma vaga para Agente Censitário Municipal, com remuneração de R$ 2.100,00 mais benefícios, carga horária de 40 horas semanais e duração prevista do contrato de cinco meses. Neste caso o candidato deverá ter concluído o ensino médio.





Também serão contratados 6 Agente Censitário Supervisor (ACS), com remuneração de R$ 1.700,00 mais benefícios e carga horária de trabalho de 40 horas semanais. O requisito é ter concluído o nível médio e a duração prevista do contrato é de 5 meses.





Serão contratados ainda 46 Recenseador, que terão remuneração proporcional à produção. Dessas vagas 39 serão destinadas para ampla concorrência, 9 para pessoas pretas ou pardas e 3 para pessoas com deficiência. O candidato interessado nesta vaga poderá simular valores de remuneração por meio de link disponível no endereço http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_recenseador . Para esta função o requisito é ter ensino fundamental completo. A duração prevista do contrato é de 3 meses. Em todos os casos, os contratos poderão ser prorrogados.





De acordo com Wislley Vinicius de Lima Batista, Coordenador Censitário Subárea da Agência do IBGE em Alta Floresta, as provas estão previstas para serem aplicadas no dia 17 de maio para os cargos de ACM e ACS e no dia 24 do mesmo mês para recenseador. Mais informações no telefone (66) 3521-5034 ou nos links https://www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_AGENTE e https://www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_RECENSEADOR





