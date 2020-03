Médico morre após capotar Hilux na BR-170

O médico clínico geral José Francisco Parada Saucedo morreu, na noite de sábado (21), após capotar a caminhonete Toyota Hilux que dirigia, na MT-170, em Juína (a 734 km de Cuiabá). O corpo dele foi arremessado para fora do veículo.





O médico atuava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. De acordo com o site local Juína News, a caminhonete estava com um Jet Sky em um reboque no momento do acidente, o que pode ter contribuído para que ele perdesse o controle da direção.





José Parada, como era conhecido na cidade, estava sozinho na caminhonete quando perdeu o controle do veículo.





Ele apresentava uma lesão grave na cabeça, quando o corpo foi localizado.





O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém, a vítima já estava morta ao lado da caminhonete.





O local do acidente foi isolado e analisado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). A Polícia Civil também esteve no local investigando as causas do acidente.