Nova Monte Verde tem caso de COVID-19 confirmado

A prefeita de Nova Monte Verde Beatriz de Fátima Sueck Lemes, confirmou, há pouco, que o Laboratório Central (Lacen) em Cuiabá, testou positivo para Covid-19 nos exames de um paciente do município. O resultado foi entregue, ontem à noite.





Segundo a prefeitura, o paciente, que não teve a idade divulgada, está estável e permanece em quarentena em acompanhamento médico. O quadro de saúde está evoluindo bem.





Oficialmente, o caso não é confirmado pela secretaria estadual de Saúde que, no mais recente boletim, de ontem, aponta 5 casos em Cuiabá e um em Várzea Grande. Se este caso for confirmado, será o primeiro no Nortão.





Em Sinop há 13 suspeitos porque um deu resultado negativo. Em Lucas do Rio Verde são investigados 6 e um foi descartado. Em Alta Floresta, dos 3 suspeitos, um deu negativo. Em Matupá há dois casos suspeitos.





A prefeitura de Monte Verde montou uma barreira sanitária na entrada da cidade para fazer o monitoramento de pessoas de outros municípios e orientar a fazer quarentena.