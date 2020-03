Nova mortandade de peixes é constatada no rio Teles Pires entre Itaúba e Sinop

A nova mortandade de peixes foi constatada, esta manhã, no rio Teles Pires, nas proximidades da balsa no município de Itaúba, a cerca de 28 quilômetros da usina hidrelétrica. Em vídeos e fotos, é possível constatar centenas de peixes, de várias espécies (cachara, jaú, chinelo) boiando. “É de assustar, há peixes espalhados por praticamente 30 quilômetros. Servidores da prefeitura de Itaúba chegaram aqui bem cedo e agora pegaram um barco e estão navegando, fazendo pontos de referência, de extensão para ter uma ideia aproximada da quantidade de animais já contaminados”, explicou, ao Só Notícias, o morador da região, Celso Aparecido.





“Hoje foi o dia de mais mortandade que já vimos. Pegou peixes de couro, que não costumavam pegar, que são mais resistentes, antigamente eram atingidos só os de escama. Atrás de uma grande obra, há um risco. Sabemos da importância da usina, mas tem que ser feito algo”, acrescentou.





Ainda de acordo com Celso, os moradores das margens do rio querem “uma explicação sobre isso, explicar o motivo da nova mortandade. Não dá para a corda arrebentar para o lado mais fraco novamente”, cobrou.





O diretor da Unidade Desconcentrada de Sinop da secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), Gabriel Conter de São José, apontou, ao Só Notícias, que o órgão ainda não tinha conhecimento sobre a situação, mas que ainda esta manhã irá ao local apontado pelos moradores para averiguar o caso em questão e tomar as providências necessárias.





Em junho do ano passado, no Teles Pires, proximidades da comunidade 12 de Outubro, no Córrego Luanda,foram recolhidos pela SEMA 710 kg de peixes mortos. Em fevereiro do ano passado, houve mortandade de 13 toneladas de peixes e a multa aplicada na Usina Hidrelétrica Sinop, de R$ 4 milhões, foi destinada para projetos ambientais.