Novo concurso público em Mato Grosso tem 50 vagas e salário de até R$ 13,9 mil

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia, em São Felix do Araguaia publicou o edital do processo seletivo para preencher 50 vagas de diferentes níveis de escolaridade com salário até R$ 13,9 mil. De acordo com o documento, estão previstas 15 vagas para ampla concorrência, 33 para formação de cadastro reserva e duas são para candidatos portadores de necessidades especiais.





As vagas de nível médio e técnico são para guarda, recepcionista, técnico de enfermagem e técnico de radiologia. Para nível superior, há vagas nas funções de médico anestesiologista, médico cirurgião geral, médico pediatra, médico ortopedista, médico clínico geral, assistente social, bioquímico, contador, farmacêutico e nutricionista.





Os interessados em concorrer uma das oportunidades devem se inscrever presencialmente na sede do Consórcio até o dia 17 deste mês, das 14 às 17h, em São Félix do Araguaia. Não há cobrança de taxa.





A prova objetiva para todos os candidatos está prevista para o dia 29 deste mês, das 8h às 12h. Já as conferencias de títulos serão apenas para os candidatos de nível superior.





