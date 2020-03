Padre é sequestrado e agredido por criminosos durante assalto em seminário

Um padre do seminário de Ji-Paraná, em Rondônia, foi sequestrado e mantido amarrado durante a madrugada de sábado para domingo, em Várzea Grande. Identificado como Flávio Tartari, o seminarista passou horas de terror nas mãos de criminosos.





O crime teria acontecido por volta das 19h de sábado, quando o padre chegava ao seminário. Ele estaria na região metropolitana de Cuiabá participando de eventos na Diocese, junto com outros padres e freis.





O padre contou através de um áudio enviado à um grupo de WhatsApp, que os criminosos o mantiveram em um matagal amarrado. Os homens estariam armados e ficaram com ele até 02h da madrugada.





"Antes de sair, eles me amarraram. Amarraram minha perna junto com meu braço. Me deixaram de barriga pra baixo e fiquei lá até conseguir me desvincular das cordas. Saí correndo e pedi ajuda num condomínio", disse o padre.





Informações de algumas pessoas ligadas ao Seminário dão conta que o líder religioso chegou a ser espancado e por pouco não se afogou, pois deixaram ele amarrado em uma poça de lama, pois chovia muito na madrugada.





Informações preliminares dão conta que um dos sequestradores foi preso nesta tarde de domingo na estrada que liga Barra do Bugres a Jangada. O suspeito tentou furar a barreira policial e chegou a trocar tiros com a PM, e acabou sendo preso. O carro foi apreendido e será checado junto aos órgãos competentes para saber se também é produto de roubo.





O caso de sequestro mediante privação de liberdade para o roubo será investigado pela Polícia Civil. O padre passa bem e deve prestar depoimento nesta segunda-feira na Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos.





Fonte: Olhar Direto