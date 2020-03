Prefeito Asiel Bezerra decreta luto oficial pelo falecimento do comunicador Cícero Tavares

O Decreto 046/2020, decreta luto oficial por três dias no município de Alta Floresta, em virtude do falecimento comunicador Cícero Tavares da Silva, 56 anos, ocorrido no dia 08 de marco, domingo. Cícero foi um grande comunicador e é um ícone da comunicação no município. Cícero foi internado na sexta-feira (06), após apresentar alteração na pressão, sendo encaminhado para a ECI - Enfermaria de Cuidados Intermediários do Hospital Regional de Alta Floresta. No sábado (07), havia apresentado melhora em seu quadro clínico e tinha sido transferido para outra ala do hospital, mas precisou voltar para a ECI após ter piora no seu estado de saúde, falecendo neste domingo (08).





Por 35 anos ele comandou o “Programa da Manhã”, pela Rádio Progresso de Alta Floresta. Nascido no dia 14 de maio de 1.963, Cícero era natural de Campina da Lagoa, estado do Paraná, iniciou sua carreira de comunicador em Ubiratã, também no Paraná, trabalhou na Rádio Celeste em Sinop e em 1984, passou a integrar o quadro de locutores da Rádio Progresso.