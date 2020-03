Prefeito de Alta Floresta assina novo decreto flexibilizando abertura de comércio mas mantém toque de recolher

O prefeito Asiel Bezerra assinou agora pouco um novo decreto (057/2020) que “consolida as medidas temporárias restritivas às atividades privadas para prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (Covid-19) com base no decreto 425/2020 do Governo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências".









No novo decreto, o prefeito Asiel Bezerra, mantém o toque de recolher já fixado para as 20h e também está mantida a fiscalização aos estabelecimentos comerciais que descumprirem as medidas sanitárias adotadas em função do combate ao Novo Coronavírus (Covid-19).