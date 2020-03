Covid-19: Profissionais de saúde em Alta Floresta fazem campanha para incentivar população a ficar em casa

Profissionais da saúde do Hospital Regional Albert Sabin aderiram à campanha internacional pedindo para população ficar em casa durante pandemia do novo coronavírus. O temor de médicos, enfermeiros, técnicos e administrativos é a sobrecarga das unidades públicas e particulares.

Com vestimentas de trabalho e empunhando um simples papel sulfite, as equipes do Hospital Regional faz o seguinte apelo: “Nós estamos aqui por você. Por favor, fique em casa por nós!”.





O objetivo seria conscientizar as pessoas da importância do confinamento e evitar a sobrecarga das unidades de saúde, o que impactaria diretamente nos profissionais. “Se não tentarmos conscientizar que a gente também está em risco, as coisas vão ficar mais difíceis.

Muitos profissionais relataram preocupação com a quantidade de pessoas que estão circulando nas ruas, no transporte coletivo e estabelecimentos comerciais. “A população precisa entender que é necessário achatar a curva dos casos para ter uma capacidade de atendimento. Se vier tudo de uma vez, a gente não vai conseguir suportar”.





Fonte: Alta Notícias