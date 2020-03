São Paulo divulga lista de inscritos para a Libertadores com duas novidades

O São Paulo divulgou neste sábado a lista com os 30 jogadores inscritos para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Entre os nomes, aparecem duas novidades: Shaylon e Tréllez, que ainda não jogaram pelo Tricolor em 2020, estão disponíveis para a disputa do torneio continental.





Na temporada passada, o meia esteve emprestado ao Bahia e registrou 30 partidas, com cinco gols marcados. Já o centroavante colombiano foi cedido por empréstimo ao Internacional, tendo entrado em campo apenas 13 vezes, sem balançar as redes.





Além deles, destaque para o meia Gabriel Sara e para o atacante Joao Rojas, que estão lesionados, mas figuram entre os inscritos. O primeiro se recupera de fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, enquanto o segundo trata de lesão ligamentar no joelho.





A lista ainda pode mudar até o final da Libertadores, pois são permitidas trocas durante o torneio continental. Podem ser feitas cinco alterações antes do início das oitavas de final, outras duas antes das quartas de final e mais duas antes das semifinais. Na posição de goleiro, são permitidas mudanças em qualquer fase caso haja lesão grave comprovada pela Comissão Médica da Conmebol.





A estreia do São Paulo na Libertadores está marcada para a próxima quinta-feira (5), às 21h (de Brasília), contra o Binacional no Estádio Guillermo Briceño Rosamedina, no Peru. O Grupo D ainda conta com LDU, do Equador, e River Plate, da Argentina.





