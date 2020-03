Secretaria de Saúde confirma segundo caso de coronavírus em MT

de coronavírus em Mato Grosso. A confirmação ocorreu na noite de sexta-feira (20), após o Laboratório Central do Estado (Lacen-MT) testar positivo para um dos quatro casos localizados em Várzea Grande. O paciente pertence ao sexo masculino e tem histórico de contato com um caso confirmado no estado do Rio Grande do Sul; desde que chegou em Mato Grosso, ele se mantem em isolamento.





No momento, o diagnosticado apresenta quadro estável de saúde, com sintomas leves, e continua em isolamento domiciliar. As recomendações seguirão o protocolo já estabelecido desde o início do monitoramento do paciente.



Na tarde desta sexta-feira, a SES divulgou a notificação de 73 casos suspeitos de coronavírus em 23 municípios de Mato Grosso. As equipes de vigilância já monitoraram um total de 123 ocorrências no estado, sendo que 16 casos foram descartadas e 33 foram excluídas por não preencherem critérios de definição de caso para COVID-19.

Recomendações

Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde.

O Ministério da Saúde orienta os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão:

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool; - Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; - Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente; - Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo; - Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção).

Ana Lazarini | SES-MT