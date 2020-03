Vândalos tentam danificar cabeceira de ponte em Nova Monte Verde

A Polícia Civil de Nova Monte Verde está investigando um possível tentativa de danos na cabeceira da “Ponte Torta”, localizada na MT-208, a cerca e 8 quilômetros do centro da cidade. Segundo boletim de ocorrência, registrado pelo secretário de Obras Devanir do Santos, cerca de dois quilos de sal foram jogados no local.





De acordo com o engenheiro ambiental da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra), Kayque Bilio, a mistura de água e sal eleva a temperatura de ebulição e então demora mais tempo para a água da chuva que cai no encabeçamento evaporar, formando as poças d’água. Isso pode causar desmoronamento da cabeceira.





O encabeçamento da ponte que é de concreto foi feito há poucos dias, porque a antiga ponte de madeira não suportou a correnteza devido à forte chuva que caiu na região e desmoronou impossibilitando o tráfego de veículos de grande porte.





O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais.