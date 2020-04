Alta Floresta registra 232 casos de dengue, dez vezes mais que o ano de 2019

Alta Floresta, em 2020, houve um salto nos casos dengue no município em relação ao ano passado. As notificações de janeiro a 18 de março 2020 subiram para 232, dez vezes o valor do mesmo período de 2019, que foi de 21 notificações. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Dengue divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde.



Para tentar frear esse crescimento, a principal estratégia de combate ao Aedes aegypti é a campanha “Eu e a Minha Família Combatemos Este Mosquito.” Essa ação é realizada nas escolas estaduais e municipais. Feita por meio do programa Saúde na Escola, uma parceria com a Defesa Civil, o objetivo é conscientizar as crianças sobre os riscos e formas de prevenção ao mosquito para que elas passem as informações às famílias.

Como as atividades escolares estão afetadas por conta da crise do Covid-19, é importante que os moradores intensifiquem as atividades de combate em casa.